Del Genio: "Bernardeschi? No, questo è. Io scommetterei su Under, che potenzialità!" (Di sabato 1 agosto 2020) Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sui profili cercati dal Napoli per la fascia destra: "A destra prenderei Berardi, con Boga sarebbe stata una soluzione per rivoluzionare l'attac ... Leggi su tuttonapoli

Oggi 1 agosto del 1936 nasceva un genio della moda Yves Saint Laurent

Dal Papeete a Forte dei Marmi: la nuova mappa della politica in vacanza

Ogni estate ha la sua regina dell'estate. Do you remember la Gallipoli dalemian-buttiglionesca? E la Capalbio - ancora? Ma suvvia! - del progressismo vegliardo? E il Cadore con la baita in cui Caldero ...

