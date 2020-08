Crema, donna si dà fuoco in strada e muore. I passanti la filmano invece di soccorrerla (Di sabato 1 agosto 2020) “Cosa siamo diventati?”. Se lo domanda, in un lungo post su Facebook, Stefania Bonaldi, sindaco di Crema, dove questa mattina, sabato 1 agosto, una donna è morta dopo essersi data fuoco in un campo vicino ad un ristorante ad Ombriano, nei pressi del comune in provincia di Cremona. Da tempo la donna, la cui identità non è ancora stata accertata, si trovava in cura psichiatrica e intorno alle 13 di oggi ha deciso di farla finita. Quando è arrivata l’ambulanza per trasportarla in codice rosso in ospedale, per lei non c’era già più niente da fare. La Bonaldi con il suo post social ha voluto rendere pubblico il racconto dell’uomo che, insieme a sua moglie, si trovava di passaggio nella zona e che ha tentato di spegnere le fiamme con un asciugamano. Il ... Leggi su tpi

