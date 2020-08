Coronavirus, stop al distanziamento sui treni. Gli scienziati: “Scelta sbagliata e preoccupante” (Di sabato 1 agosto 2020) distanziamento sui treni? Non più. Dal 1° agosto, la misura non è più obbligatoria su tutti i mezzi ad alta velocità di trenitalia e Italo. In base alla nota pubblicata il 31 luglio sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, “è consentito derogare al distanziamento interpersonale di un metro, a bordo dei treni a lunga percorrenza”. La decisione, presa sulla base delle linee guida del Dpcm del 14 luglio, non è tuttavia piaciuta al Comitato tecnico scientifico, che ha espresso tutta la sua preoccupazione. Non solo in Francia, in Spagna e nel resto d’Europa stiamo infatti assistendo ad una nuova ondata di casi, ma il numero di contagiati da Coronavirus ha ripreso a crescere anche nel nostro Paese. I nuovi ... Leggi su thesocialpost

