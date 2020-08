Caso camici, in Regione Lombardia i primi sospetti nati da uno squalo (Di sabato 1 agosto 2020) Fornitura di camici in Lombardia, uno squalo ha fatto nascere i primi sospetti sul legame tra la Dama spa e il Presidente della Regione Attilio Fontana. Arrivano dalle colonne del Corriere della Sera nuove informazioni sul Caso della fornitura dei camici alla Regione Lombardia, vicenda che vede il Presidente Attilio Fontana nel registro degli indagati. Il legame tra la Dama spa e il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana Stando a quanto riferito dal quotidiano, il collegamento di famiglia tra la società Dama e Attilio Fontana sarebbe stato scoperto da uno squalo, logo presente sulla carta intestata sulla quale è stata scritta la ... Leggi su newsmondo

fattoquotidiano : Caso Fontana, in una chat il cognato proponeva di vendere i 25mila camici 2 ore prima di informare la Regione della… - fanpage : La chat whatsapp due ore prima della comunicazione ufficiale: 'Li vendiamo a 9 euro' #Fontana #Lombardia - carlosibilia : Abbiamo dieci domande per Attilio #Fontana sul caso camici. Gli italiani meritano di essere governati da persone co… - Marisol32878094 : RT @LaPrimaManina: Massimo De Rosa, #M5S: 'Dalle mascherine pannolino ai test sierologici, l’ospedale in fiera, il caso camici per il quale… - NewsMondo1 : Caso camici, in Regione Lombardia i primi sospetti nati da uno squalo -