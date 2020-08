Arezzo: motociclista muore nello scontro con un’auto. Feriti due passeggeri (Di sabato 1 agosto 2020) Nell'incidente sono rimasti Feriti anche due passeggeri della vettura, 33 e 35 anni, entrambi di Arezzo, che sono stati ricoverati all'ospedale San Donato di Arezzo in codice giallo Leggi su firenzepost

Arezzo, 27 luglio 2020 - Nulla da fare. Nonostante gli incidenti, nonostante i morti, nonostante il pericolo in cui vengono messe persone che non c’entrano niente, continuano imperterriti nelle loro b ...Sorpassi da brivido, curve “tagliate” come in un circuito di moto Gp, sfrecciando a tutto gas, con la lancetta del contachilometri che ha raggiunto anche i 120, 130 all’ora in tratti dove il limite di ...