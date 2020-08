Alta velocità, Locatelli: “Stop distanziamento sconcerta. Cts mai interpellato sul tema. Rischio di contribuire a epidemia” (Di sabato 1 agosto 2020) “Stupisce un po’, per non dire che sconcerta, la decisione assunta di porre fine al distanziamento sui treni. Il Comitato tecnico scientifico non è mai stato investito del problema, e non posso non dire che questa decisione desta preoccupazione e perplessità, in un momento in cui i nuovi casi di Covid-19 stanno crescendo, come mostrano i dati. C’è il Rischio concreto che i viaggi in treno possano contribuire alla ripresa dell’andamento epidemico” nel nostro Paese. Così il presidente del Consiglio superiore di sanità (Css) Franco Locatelli, componente del Cts, ha commentato all’Adnkronos Salute il ritorno a “pieno carico” dei treni ad Alta velocità: “Credo che su questo tema ... Leggi su ilfattoquotidiano

