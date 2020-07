Vasco Rossi ricorda Guido Elmi: “Sei sempre con me” (Di venerdì 31 luglio 2020) Doverosamente Vasco Rossi ricorda Guido Elmi oggi, 31 luglio 2020, tre anni dopo la tragica scomparsa di quel produttore che gli fece, per tutta la sua carriera, anche da padre spirituale e da amico. Il 31 luglio 2017 Guido Elmi si spense, stroncato da una malattia contro la quale lottava da un anno. Fece in tempo, tuttavia, a vedere la sua creatura immergersi nel bagno di folla del Modena Park. Quella sera fu introdotto sul palco da Diego Spagnoli: "È anche per lui che siamo tutti qui". Quando Guido Elmi lasciò questa terra Vasco gli dedicò un pensiero pieno di dolore: "Era molto stanco e io sono molto triste", scrisse il rocker di Zocca sui social. A Guido, infatti, il ... Leggi su optimagazine

