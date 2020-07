Ufficiale – Osimhen è un nuovo giocatore del Napoli: l’annuncio di De Laurentiis (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Napoli ha il suo nuovo attaccante. Con il tweet di benvenuto di Aurelio De Laurentiis è arrivata la fumata bianca per il trasferimento di Victor Osimhen in maglia azzurra. “Benvenuto Víctor! #ADL” ha scritto il patron azzurro. La trattativa per l’attaccante nigeriano è arrivata alla conclusione grazie al grande lavoro di Cristiano Giuntoli che ha dovuto vedersela prima con i vecchi agenti e poi con il nuovo William D’Avila, con il quale ha definito gli ultimi dettagli sulla parte economica. Nessun inserimento da parte di altri club, anche perché l’accordo tra Napoli e Lille è stato blindato sulla base di 47,5 milioni cash più 10 milioni di bonus, oltre ai ... Leggi su anteprima24

