Temptation Island 2020, le coppie rimaste insieme e quelle no (Di venerdì 31 luglio 2020) Temptation Island 2020 conferma il successo d’ascolti dell’edizione precedenti nonostante il reality dei sentimenti ha rischiato di non andare in onda a causa dell’emergenza Coronavirus. L’ultima puntata ha rivelato nei falò di confronto quale coppie sono riuscite a rimanere insieme e a superare la prova fedeltà e complicità e quali no. D’interesse comune e seguito da tutti i telespettatori è stato il falò finale tra Pietro delle Piane e Antonella Elia, i due sono usciti separati da Temptation ma all’incontro post mese Antonella ha rivelato d’aver rivisto Pietro, hanno parlato molto e lui sta tentando di riconquistarla. Pietro è poi apparso con un fascio di rose per dimostrare all’Elia tutto il ... Leggi su quotidianpost

stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - QuotidianPost : Temptation Island 2020, le coppie rimaste insieme e quelle no - delenaobsessjon : RT @Ri_Ghetto: Boom di Temptation Island con oltre 4mln di telespettatori e il 28% di share, sinceramente meritato. D’altronde come disse u… - MrESTINZIONE : RT @LoPsihologo: Dalla regia mi dicono che stasera sarà l'ultima puntata. È la vostra occasione per dirmi che è il vostro programma preferi… - delenaobsessjon : RT @Iperborea_: Boom pazzesco di Temptation Island. È incredibile come ormai sia diventato un cult tanto da essere forse l'unico programma… -