T-Red e multa semaforo rosso: ecco i motivi su cui fondare il ricorso (Di venerdì 31 luglio 2020) Abbiamo già parlato più volte di circolazione su strada di autoveicoli, multe e ricorsi, essendo sempre caldissimo l’argomento contravvenzioni e conseguenti sanzioni. In tema di autovelox non tarato, abbiamo spiegato che è possibile fare ricorso contro la multa e vincerlo, anche sulla scorta di interessanti e recenti statuizioni da parte della Corte di Cassazione. Qui di seguito vogliamo soffermarci però su un differente dispositivo utilizzato per regolare la circolazione su strada, ovvero il T-red. Vediamo allora se in tema di infrazioni al Codice della Strada, rilevate attraverso il dispositivo citato, ci sono margini per fare un ricorso efficace che porti a non dover pagare la multa. Se ti interessa saperne di più sul Telelaser Trucam utilizzato dalla Polizia, dove ... Leggi su termometropolitico

