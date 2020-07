Stats Osimhen, secondo in Ligue1 per gol/punti prodotti e recuperi in pressione alta (Di venerdì 31 luglio 2020) Victor Osimhen è il nuovo attaccante del Napoli. Un colpo importantissimo quello messo a segno dalla società azzurra. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Stats Osimhen, secondo in Ligue1 per gol/punti prodotti e recuperi in pressione alta - Lelo49457 : @jo_morelli_ @enzogoku69 Ho letto ora le stats Lozano v max 32 km/h Osimhen v max 35 km/h Boga v max 31/32 km/h Ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Stats Osimhen Stats Osimhen, secondo in Ligue1 per gol/punti prodotti e recuperi in pressione alta Tutto Napoli