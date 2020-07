Scout sviene in montagna, trasportato in ospedale: è grave (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’elisoccorso 118 Salerno è intervenuto per un ragazzo-Scout svenuto sulla zona di Santa Maria del Castello nei pressi del rifugio della forestale, nel territorio comunale di Vico Equense. Il ragazzo era in comitiva quando ha accusato un malore che ha richiesto la chiamata al 118. L’equipaggio di elisoccorso, che risulta costituito da medico, infermiere e tecnico di elisoccorso CNSAS, è stato sbarcato sul posto ed ha provveduto a stabilizzare e recuperare il malcapitato. Le condizioni del ragazzo risultano al momento serie. In supporto alle operazioni è decollato anche un elicottero della Polizia di Stato per portare operatori CNSAS e viveri ai restanti ragazzi, decisamente provati dall’accaduto, che sono stati infine accompagnati a valle via ... Leggi su anteprima24

