Salvini dovrà rispondere di Open Arms. Ma a preoccuparlo è lo spettro dell’agibilità politica (Di venerdì 31 luglio 2020) di Donatello D’Andrea Il Senato ha concesso l’autorizzazione a procedere nei confronti dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini per il caso della nave Open Arms. La vicenda risale all’agosto del 2019 quando il leader della Lega costrinse la nave a restare in mare per diciannove giorni con 164 migranti a bordo. Lo sbarco è avvenuto il 20 agosto, dopo il sequestro dell’imbarcazione da parte della procura di Agrigento che ha certificato che i migranti sulla nave si trovavano in “condizioni estreme”. Erano i giorni della crisi di governo del Salvimaio, del Papeete e dei pieni poteri. Determinante è stato il voto di Italia Viva e di Matteo Renzi, il quale ha tenuto in scacco la maggioranza fino all’ultimo. Alla fine, il partito dell’ex Presidente del Consiglio ha ... Leggi su ilfattoquotidiano

