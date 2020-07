Roma, ospita giovani turisti a casa sua e poi li violenta: una delle vittime è un minorenne (Di venerdì 31 luglio 2020) Roma, ospita giovani turisti a casa sua e poi li violenta: una delle vittime è un minorenne Un uomo residente in zona Re di Roma, nella capitale, ha ospitato tre turisti a casa propria, finendo con il narcotizzarli (utilizzando dei sonniferi) e poi violentarli. I carabinieri hanno arrestato un uomo di 39 anni, che dovrà rispondere davanti all’Autorità Giudiziaria dell’accusa di violenza sessuale aggravata dall’uso di medicinali. I fatti risalgono ad inizio luglio, le vittime erano turisti, giovanissimi (due di appena 18 anni e un minorenne) che, ... Leggi su tpi

