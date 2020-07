Richiedenti asilo: per la Consulta nel dl sicurezza è illegittima la loro esclusione dall’anagrafe (Di venerdì 31 luglio 2020) “L’esclusione dei Richiedenti asilo dall’iscrizione anagrafica, invece di aumentare il livello di sicurezza pubblica, finisce con il limitare le capacità di controllo e di monitoraggio dell’autorità pubblica su persone che soggiornano regolarmente nel territorio statale, anche per lungo tempo, in attesa della decisione sulla loro richiesta di asilo”. Lo sostengono i giudici della Consulta, esaminando l’Art. 13 del sicurezza. Dunque, escludere dall’iscrizione all’anagrafe i Richiedenti asilo, è un provvedimento, irrazionale e discriminatorio. Così come, allo stesso modo, lo è “negare l’iscrizione all’anagrafe a chi dimora ... Leggi su italiasera

amnestyitalia : #BuoneNotizie Il Canada non potrà più rinviare negli Usa i richiedenti asilo. La Corte Federale ha motivato la sent… - giorgiovascotto : RT @Adnkronos: ++#Dlsicurezza, #Consulta: 'Illegittimo su esclusione richiedenti asilo da anagrafe'++ - serenel14278447 : RT @Adnkronos: ++#Dlsicurezza, #Consulta: 'Illegittimo su esclusione richiedenti asilo da anagrafe'++ - xblunotte : RT @GiancarloDeRisi: Vitto, alloggio e spese gratis: è un'immigrazione parassita tutta sulle nostre spalle. Un anno fa 239mila permessi di… - PatriziaSilano : RT @CorazzaEP: L’#UE ha trovato un difficile accordo sul #RecoveryFund battendo il populismo. Ora è urgente sciogliere il nodo della riform… -