Processo Open Arms, Salvini non si potrà più candidare? I possibili scenari (Di venerdì 31 luglio 2020) I rischi per Matteo Salvini dopo la decisione del Senato per l’autorizzazione a procedere sul caso Open Arms. Il leader della Lega non si potrà più candidare? Tutti gli scenari per il leader e per il Carroccio Matteo Salvini rischia di non potersi più candidare? Oltre alla possibile condanna, questo dettaglio non da poco continua a far … L'articolo Processo Open Arms, Salvini non si potrà più candidare? I possibili scenari proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

matteosalvinimi : Non c’è processo “alla Palamara” che possa cancellare la volontà popolare. Avanti tutta, Amici. Siamo una splendida… - LegaSalvini : ?????? #iostoconSalvini, la maggioranza degli italiani è col Capitano! #iostoconSalvini - Adnkronos : #OpenArms, #Cacciari: 'I 'complici' di Salvini hanno votato sì al processo, è indecente' - Giusy64155137 : RT @NicolaPorro: La data del 30 luglio passerà alla storia, ma nel male. I giallorossi tentano di eliminare un avversario politico con mezz… - rafirexit : RT @mariobortoluss1: Open Arms, Cacciari: “Collaboratori di Salvini hanno votato sì al processo. E’ indecente e incredibile” -