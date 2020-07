Pil a -12,4% nel secondo trimestre. L’Istat: «Calo senza precedenti, in tutti i settori» Due lezioni che ci fornisce il crollo del Pil (Di venerdì 31 luglio 2020) crollo del Pil dell’Italia per l’emergenza Covid: nel secondo trimestre del 2020 il Calo è stato del 12,4 per cento sul trimestre precedente e del 17,3 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Peggio di noi Francia (-13,8%) e Spagna (-18,5%) Leggi su corriere

CottarelliCPI : Lo stesso giorno in cui il PIL degli Usa cade del 33% annualizzato nel Q2 Trump si chiede se sia il caso di rinviar… - Agenzia_Ansa : #Istat, Pil Italia -12,4% nel secondo trimestre, -17,3% annuo #ANSA - repubblica : Il Pil italiano crolla del 12,4% nel secondo trimestre: il Covid lo porta ai minimi dal 1995 - SavioFicorella : RT @kattolikamente: Gesù moltiplicò pani e pesci. Conte, Zingaretti e Di Maio moltiplicano i poveri in Italia. Più disoccupazione, più mise… - ZioKlint : RT @gr_grim: Con i demenziali vincoli europoidi, il PIL perso non lo recupereremo più. Non eravamo ancora tornati ai livelli di reddito pre… -