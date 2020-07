Perché mezzo mondo sta mettendo in discussione gli inni nazionali (Di venerdì 31 luglio 2020) In un’intervista televisiva la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni – e non solo lei – l’ha definita una canzone “senza identità”, ma pensate un po’: Imagine di John Lennon è una delle candidate a sostituire l’inno nazionale americano. Negli Usa infatti si è tornati a discutere di The Star-Spangled Banner dopo che una statua dell’autore Francis Scott Key è stata abbattuta a San Francisco, perché il poeta e scrittore ottocentesco possedeva degli schiavi. In questo periodo le polemiche sugli inni nazionali imperversano anche in altre parti del mondo, dimostrando come le canzoni pensate per unire un popolo tendano spesso a fare il contrario. Fra inno e schiavismo Nel 1814, ispirato da una vittoria delle forze ... Leggi su wired

LegaSalvini : Nicola Molteni sul processo a Salvini: 'Anche Lamorgese ha lasciato gente in mezzo al mare. Perché le procure sono… - fiordisale : Chissà quanti idioti nel PD la pensano come Renzi che vorrebbe mettere sotto processo pure Conte per toglierlo di m… - AG_AleGavi : RT @LegaSalvini: Nicola Molteni sul processo a Salvini: 'Anche Lamorgese ha lasciato gente in mezzo al mare. Perché le procure sono ferme?'… - chasheerios : Io che urlo ad alta voce “porca troia” in mezzo ad un prato perché è già la seconda ragnatela che prendo in due ore che sono sveglia - femboyguk : correggo: perché i primogeniti e gli ultimi sono adorati manco fossero gli dei dell'olimpo mentre i figli di mezzo… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché mezzo «Non usiamo i mezzi pubblici, al mio Nautico si viene in bicicletta (e si fa lezione anche sul piazzale)» Panorama