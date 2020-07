Ondata di caldo sull'Italia, sabato bollino rosso in 14 città (Di venerdì 31 luglio 2020) commenta bollino rosso e massima allerta sono previsti sabato in 14 città, 4 in più rispetto alle ultime ore. E' un fine settimana di fuoco quello descritto dal bollettino quotidiano sulle ondate di ... Leggi su tgcom24.mediaset

RaiNews : Caldo, domani salgono a 14 le città con massima allerta. Ondata di caldo africano con temperature fino a 40 gradi - MediasetTgcom24 : Ondata di caldo sull'Italia, sabato bollino rosso in 14 città #caldo - infoitinterno : Ondata di caldo, le 10 città da bollino rosso: poi cambia tutto - FlorianaMissori : RT @MediasetTgcom24: Ondata di caldo sull'Italia, sabato bollino rosso in 14 città #caldo - MeteoNotizie : Nuovo approfondimento sull'ondata di caldo africano in Europa ?????? Buongiorno. Oggi, 31 Luglio 2020, potrebbe essere… -