Mehdi Meskar di SKAM Italia: «Travis Scott e la verità di YouTube» (Di venerdì 31 luglio 2020) Mehdi Meskar, 25 anni, @MehdiMeskar. È Malik in «SKAM Italia». Qui, la versione completa dell'intervista pubblicata su GQ di luglio-agosto 2020. Da Reggio Calabria a Parigi, passando per Treviso e parlando cinque lingue: lei è un figlio del suo tempo. «Di un tempo in cui le frontiere, forse, stanno perdendo di importanza. Parlo Italiano perché ci sono nato, arabo grazie ai miei genitori, che sono di origini marocchine, e quindi francese, perché ci ho vissuto, l’inglese è una lingua comune, il tedesco perché ho girato film e serie in Germania e Austria. Mi piace entrare in culture diverse e capire le parole è un modo per riuscirci. Ho orecchio, indubbiamente: cosa strana, non per la ... Leggi su gqitalia

