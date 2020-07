Maria Antonietta Spadorcia e l’errore incredibile del Tg2 sul processo a Salvini (Di venerdì 31 luglio 2020) Ieri il Tg2 ha assolto Matteo Salvini. L’inviata Maria Antonietta Spadorcia, mentre tutti gli altri media certificano il no del Senato alla relazione della giunta che non voleva processare il Capitano e quindi l’autorizzazione al processo, incredibilmente misinterpretava il risultato e scambiava il no alla relazione per il no al processo dando ai suoi ascoltatori un risultato completamente sbagliato. “Non è passata l’autorizzazione a procedere, sembrava un voto scontato e invece no: 141 i voti favorevoli e 149 no, quindi Salvini non andrà a processo. Questo è davvero un colpo di scena perché tutta la maggioranza era compatta a dire sì”. L’errore veniva successivamente corretto dalla ... Leggi su nextquotidiano

clikservernet : Maria Antonietta Spadorcia e l’errore incredibile del Tg2 sul processo a Salvini - Noovyis : (Maria Antonietta Spadorcia e l’errore incredibile del Tg2 sul processo a Salvini) Playhitmusic -… - LaMao : Allora pensavo di abbandonare Maria Antonietta d’Austria come immagine del profilo e volevo un consiglio su quale f… - thomasgagliard1 : RT @vitcastagna: .@tg2rai Errore clamoroso della giornalista Maria Antonietta Spadorcia che annuncia esultando con un sorriso a 48 denti il… - CapaGira : Maria Antonietta #LaBestia -