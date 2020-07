L'esilarante gaffe hot di Federica Sciarelli: "Studiamo con voi questo c..." - (Di venerdì 31 luglio 2020) Francesca Galici Un inciampo linguistico e la gaffe è servita: l'ultima vittima delle scivolate televisive è Federica Sciarelli durante l'ultima puntata di Chi l'ha visto, che ha scatenatol'ilarità della rete L'ultima puntata stagionale di Chi l'ha visto ha regalato al pubblico social una clip destinata a restare negli annali delle gaffe televisive. Federica Sciarelli si è congedata dal suo pubblico per concedersi un mese di pausa prima del ritorno di settembre alla guida del programma che appassiona milioni di persone. Attorno a Chi l'ha visto si è creata una vera e propria fanbase di ferro, inusuale per un programma che non si occupa di gossip o spettacolo ma che è impegnato nella ricerca delle persone irreperibili. Inevitabile, ... Leggi su ilgiornale

LaMammaN1 : - lamescolanza : L'esilarante gaffe hot di Federica Sciarelli: 'Studiamo con voi questo c...' - blogtivvu : Federica Sciarelli chiude Chi l'ha visto con gaffe hot: 'Studiamo con voi questo caz*o'. Il video è esilarante! ??… - Italia_Notizie : L'esilarante gaffe hot di Federica Sciarelli: 'Studiamo con voi questo c...' - Notiziedi_it : L’esilarante gaffe hot di Federica Sciarelli: “Studiamo con voi questo c…” -