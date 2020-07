"Lasciatemi Salvini che lo spacco?". La furia di Meluzzi: "Palamara e Parlamento osceni. Conte, ma cosa ridi?" (Di venerdì 31 luglio 2020) Il giorno successivo al rinvio a giudizio di Matteo Salvini per il caso Open Arms, ecco il durissimo intervento di Alessandro Meluzzi su YouTube. Il professore picchia durissimo: "Oggi scopriamo che, dopo aver sentito l'intercettazione dell'osceno caso Palamara, in cui i giudici che avrebbero dovuto inquisire Salvini ridacchiavano tra di loro dicendo lasciatelo a me che lo sfascio, anziché chiedere scusa ad un Ministro degli Interni di un governo legittimamente eletto e parlamentare della Repubblica, scopriamo che il Senato vota per consegnarlo a questa stessa magistratura che definire corrotta è forse dire poco". Poi le bordate contro Giuseppe Conte: "Scopriamo anche che questo avvocato civilista, un foggiano dello studio Alpa, ridacchia con la sua pochette, non so se ... Leggi su liberoquotidiano

"Se si vota la settimana dopo sì, legge elettorale ultima delle priorità, come la legge sulle adozioni gay". Così Matteo Salvini, parlando in conferenza stampa al Senato, risponde ai giornalisti che g ...

Ma solo per un po', poi ricominceranno». Gli amici gli dicono: «Ora per un po' non sentiremo più parlare di Draghi al tuo posto. Ed è vero che i soldi del Recovery Fund arriveranno chissà quando ma Sa ...

