Giovanissimo irpino muore in vacanza in Calabria (Di venerdì 31 luglio 2020) Finestra si stacca dall'infisso e travolge una coppia: trasportati al Moscati 30 July 2020 Purtroppo dobbiamo raccontare una tragedia terribile: stando a quanto si apprende, un 24enne della provincia ... Leggi su avellinotoday

Ultime Notizie dalla rete : Giovanissimo irpino

AvellinoToday

Savignano Irpino - Torna, per l’edizione 2020 ... in Piazza Umberto I con lo spettacolo teatrale di rievocazione storica a cura della compagnia SulReale “Il giovane Padre Pio”. Infine, vi sarà la ...Proseguono i controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Avellino, impegnati in un’operazione ad “alto impatto” finalizzata a garantire sicurezza e legalità: un massiccio servizio straordina ...