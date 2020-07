Formula 1 Nürburgring su YouTube in 7 Paesi, ma non in Italia, (Di venerdì 31 luglio 2020) Una svolta storica quella annunciata stamane da Liberty: il GP dell'Eifel, in programma l'11 ottobre al Nürburgring, sarà visibile gratuitamente in sette Paesi, Germania, Svizzera, Olanda, Belgio, ... Leggi su gazzetta

SkySportF1 : Formula 1, il nuovo calendario 2020: ci sono anche i GP di Imola, Portimao e Nürburgring #SkyMotori #F1 #Formula1 - filippo898 : RT @Gianludale27: La Formula 1 conferma tre nuovi appuntamenti per il calendario 2020: Nürburgring (Gran Premio di Eifel, 11 ottobre), Port… - GiovanniMeneguz : RT @SkySportF1: Formula 1, il nuovo calendario 2020: ci sono anche i GP di Imola, Portimao e Nürburgring #SkyMotori #F1 #Formula1 https://… - UgoBaroni : RT @SkySportF1: Formula 1, il nuovo calendario 2020: ci sono anche i GP di Imola, Portimao e Nürburgring #SkyMotori #F1 #Formula1 https://… - Fprime86 : RT @SkySportF1: Formula 1, il nuovo calendario 2020: ci sono anche i GP di Imola, Portimao e Nürburgring #SkyMotori #F1 #Formula1 https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Nürburgring