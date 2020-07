Formula 1 – Finite con largo anticipo le FP1 di Silverstone per Vettel: problema all’intercooler della monoposto (Di venerdì 31 luglio 2020) Inizia decisamente con il piede sbagliato il weekend di Silverstone per Sebastian Vettel. Pochi minuti dopo l’inizio delle FP1, il pilota tedesco è stato costretto ad abbandonare la sessione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la scuderia ha riscontrato un problema all’intercooler della monoposto, che verrà smontata per risolvere il problema e poi riportare Vettel in pista, in sicurezza, nelle FP2.L'articolo Formula 1 – Finite con largo anticipo le FP1 di Silverstone per Vettel: problema all’intercooler della monoposto SPORTFAIR. Leggi su sportfair

