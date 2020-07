Doppia preferenza di genere in Puglia, il Cdm vara decreto per il via libera (Di venerdì 31 luglio 2020) Via libera del Consiglio dei ministri al decreto sull'adeguamento del sistema elettorale nella Regione Puglia alla Doppia preferenza di genere . Al contempo l'esecutivo ha nominato un commissario ... Leggi su tgcom24.mediaset

lauraboldrini : Ottima notizia! Il #governo ha fatto un decreto: doppia preferenza di genere nella #leggeelettorale della Puglia, c… - ivanscalfarotto : Alle 16 Consiglio dei Ministri per riparare al pasticciaccio brutto della doppia preferenza di genere. Uno schiaff… - elenabonetti : È appena terminato il Cdm nel quale, a tutela dell‘unità giuridica della Repubblica, abbiamo deliberato l’intervent… - Carmela_oltre : RT @lauraboldrini: Ottima notizia! Il #governo ha fatto un decreto: doppia preferenza di genere nella #leggeelettorale della Puglia, che no… - zazoomblog : Doppia preferenza via libera del governo al decreto che introduce la parità di genere nella legge elettorale della… -