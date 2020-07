Date serie A 2020-21: no ai playoff, si parte a fine settembre (Di venerdì 31 luglio 2020) Date serie A 2020-21: no ai playoff, si parte a fine settembre. La stagione deve chiudersi entro il 24 maggio La prossima stagione inizierà probabilmente il 19 settembre. Alcuni club vorrebbero aspettare il 26 settembre o addirittura il 3 ottobre, ma così si rischia di prolungare troppo il campionato con Euro 2021 praticamente alle porte. Stando alle ultime indicazioni del Corriere dello Sport, ci sono già le Date indicative: il 24 maggio la stagione deve essere chiusa, per poter permettere a Roberto Mancini di preparare gli Europei. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

