Cts | Internazionali d’Italia a porte chiuse

Niente da fare, il pubblico agli Internazionali d'Italia non ci sarà. Il più grande torneo di tennis italiano, in programma a Roma dal 20 al 27 settembre, si svolgerà a porte chiuse. Il Cts (Comitato tecnico scientifico) non ha infatti accolto le linee guida presentate dalla federtennis. Nel comunicato le misure preventive sono definite non adatte ad evitare i rischi della curva dei contagi, alla luce dell'attuale situazione dell'emergenza sanitaria. La competizione che doveva svolgersi a maggio e rimandata a causa del lockdown, si svolgerà in autunno come il resto della stagione su terra rossa. Il Cts, tuttavia, ha analizzato le proposte della federtennis e ha ritenuto non accettabile la presenza giornaliera di 17mila spettatori agli Internazionali

