Coronavirus oggi Lazio: i dati del 31 luglio (Di venerdì 31 luglio 2020) L’andamento del Coronavirus oggi nel Lazio secondo i dati del bollettino della Regione: i nuovi positivi sono 18, esattamente come ieri. Trai nuovi casi 4 provengono da altre regioni e 5 sono casi di importazione: un caso del Bangladesh, uno da Albania, uno da Moldavia, uno da Pakistan e uno da Polonia. Sono tre i casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione. Ad oggi i casi di importazione nel Lazio provengono da ben 33 diversi Paesi. Il bollettino della Regione spiega che l’indice di contagio RT dovrebbe rimanere invariato nella valutazione settimanale e condivide le preoccupazioni espresse dal CTS rispetto alla curva: “Nel Lazio sono stati trasferiti 334 migranti dalla Sicilia, di questi 9 si sono resi irreperibili, senza alcun elemento di ... Leggi su nextquotidiano

