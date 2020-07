Cedrina o limonina: 1 erba per 5 rimedi eccezionali! La conoscete? (Di venerdì 31 luglio 2020) La Cedrina è una pianta dai mille benefici. È conosciuta anche con il nome di limonina, per la fragranza simile a quella del limone emanata dalle sue foglie. Quest’ultime si raccolgono durante l’estate e si possono utilizzare, sia secche sia fresche, per realizzare dei gustosi infusi salutari e naturali! Ricchi di geraniolo e acido citrico, sono ideali per la cura della pelle, degli occhi, dell’organismo, per la digestione e molto altro ancora! Ecco tutti i benefici della Cedrina e i rispettivi rimedi che si possono preparare, uno per ogni esigenza! Curiose? Iniziamo! 1. Cedrina per alleviare il mal di denti Per questo infuso, è fondamentale utilizzare le foglie appena colte, quindi fresche. Lavatele con cura e tamponatele con della carta assorbente. ... Leggi su pianetadonne.blog

