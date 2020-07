Arrestato il medico killer dei tassisti: 50 vittime, corpi gettati in un fiume infestato dai coccodrilli (Di venerdì 31 luglio 2020) Devender Sharma fu Arrestato nel 2004 per l’omicidio di 7 tassisti e fu condannato a scontare l’ergastolo in una prigione di Jaipur. Dopo 16 anni dietro le sbarre, Sherma, ex direttore di una clinica nello Stato del Rajasthan, ha avuto la libertà vigilata: doveva presentarsi in carcere dopo 20 giorni ma non è più tornato. Ed ecco che è ricominciata la caccia all’uomo, un assassino perfino più pericolo di quanto si pensava al tempo della condanna. Secondo quanto riportato da India Today, l’uomo, oggi 62enne, è stato Arrestato il 29 luglio a Nuova Delhi, dove si era sposato. Al momento dell’arresto, il medico ha confessato ben più reati di quelli che hanno lo portato all’ergastolo nel 2004: ha partecipato a un traffico di reni, praticando ... Leggi su ilfattoquotidiano

La polizia ha arrestato Devender Sharma perché coinvolto in oltre 50 omicidi nel nord dell’India.

NUOVA DELHI - In fuga mentre era in libertà vigilata in seguito alla condanna per l'omicidio di sette tassisti. La polizia lo ha arrestato dopo sei mesi. Agli agenti ha poi confessato di essere coinvo ...

