Allerta legionella ad Aviano, 8 persone in ospedale con febbre e tosse: "Non fate la doccia" (Di venerdì 31 luglio 2020) Allerta legionella ad Aviano, 8 persone in ospedale con febbre e tosse. Focolaio di legionella ad Aviano, in Friuli Venezia Giulia, dove almeno 8 persone sono state ricoverate all'ospedale di Pordenone con febbre, tosse e difficoltà respiratorie. Secondo le autorità non si può parlare di emergenza ma si consiglia di non fare la doccia. I soggetti ricoverati appartengono a diversi nuclei familiari, tutti residenti nella zona di Castello. Il sindaco Ilario De Marco: "La situazione è circoscritta". Non solo Coronavirus. In Friuli Venezia Giulia è scattata anche l'Allerta

I nuovi focolai di coronavirus che si stanno accendendo in Italia con una frequenza sempre maggiore non rappresentano l'unica preoccupazione per l'autorità sanitaria. Nelle ultime ore, infatti, è scop ...

Non solo Coronavirus. In Friuli Venezia Giulia è scattata anche l'allerta legionella dopo che 8 persone di Aviano sono state ricoverate in ospedale a Pordenone con tosse, febbre alta e difficoltà resp ...

