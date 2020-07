Ufficiale, la Serie B 2020/2021 inizierà il 26 settembre: tutte le date, dalla stagione ai playoff (Di giovedì 30 luglio 2020) E’ stata comunicata ufficialmente la data dell’inizio della prossima stagione del campionato di Serie B. Stabiliti dettagli di inizio e fine della prossima stagione sportiva su cui il presidente Balata è intervenuto rappresentando tutte le riflessioni in corso in Federazione in materia di adempimenti per la ripartenza dei campionati. Le date individuate vedono il via alle competizioni il 26 settembre e la conclusione venerdì 7 maggio in modo da permettere lo svolgimento della fase post season nel rispetto dell’inizio degli Europei. Gli altri criteri stabiliti dall’Assemblea sono di previsione di sosta nel periodo nazionali con un ovvio e conseguente incremento delle gare infrasettimanali, le cui date saranno comunicate in un ... Leggi su calcioweb.eu

Con una nota ufficiale, la Lega B ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per la trentottesima giornata della Serie BKT 2019/20, in ...

