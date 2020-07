Temptation Island, proposta di matrimonio in diretta: “Con te non voglio sbagliare” (Di giovedì 30 luglio 2020) A Temptation Island le sorprese non mancano mai, arriva quindi la proposta di matrimonio in diretta tra una delle coppie, ecco quello che è successo nel noto reality. Lacrime, baci e abbracci, questo il saluto della coppia a Temptation Island 2020 che ha sorpreso tutti. Ma chi sono i protagonisti di questa proposta di matrimonio in diretta, che ha commosso il web. Un mese dopo Filippo Bisciglia accoglie con il sorriso Manila e Lorenzo che arrivano mano nella mano, felici come non mai prima d’ora. Temptation Island proposta di matrimonio in diretta foto facebookLorenzo Amoruso e Manila ... Leggi su chenews

stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - feelingsohappy_ : DIECI MINUTI DI APPLAUSI PER ANTONELLA ELIA CHE SALVA QUESTA EDIZIONE DI TEMPTATION ISLAND......e poi niente, adess… - Icanseetheg_lig : Non vedo l’ora di recuperare la puntata di stasera di Temptation Island - yoomxu : mia nonna che sclera per temptation island è il top a mezzanotte - vitt3708 : RT @ASlash16: 'È UNA BURATTINAIA E LEI LO SA, E SPERO CHE LO SCOPRA ANCHE ANDREA' Lorenzo mentre scazza con Manila non riesce a nascondere… -