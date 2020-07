Strage Corinaldo: colpevoli gli imputati, condannata la gang (Di giovedì 30 luglio 2020) colpevoli gli imputati della Strage di Corinaldo, avvenuta alla discoteca Lanterna Azzurra nel dicembre 2018, condannata la gang. Pochi minuti fa è arrivata la sentenza per la Strage alla discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo. Nella tragedia, hanno perso la vita sei persone, tra cui cinque giovanissimi, in attesa dell’esibizione di Sfera Ebbasta. I drammatici fatti … Leggi su viagginews

codeghino10 : RT @Corriere: Corinaldo, pene dai 10 ai 12 anni per la banda dello spray. La rabbia dei familiari: «Giustizia a metà» - Pura_Vida69 : RT @MediasetTgcom24: Strage discoteca Corinaldo, tutti condannati - GiorgioAntonel1 : RT @Adnkronos: Strage #Corinaldo, pene dai 10 ai 12 anni per imputati - CommentoRimosso : Strage Corinaldo, condannata la “banda dello spray”: pene dai 10 ai 12 anni per i sei imputati. Non riconosciuta l’… - NICOVENDOME55 : Strage di Corinaldo, condannati gli imputati a pene da 10 a 12 anni: -