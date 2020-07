Star Citizen sempre più lontano? La mancanza di nuove informazioni fa infuriare i fan (Di giovedì 30 luglio 2020) Che fine ha fatto Star Citizen? Se lo sono chiesti i giocatori che non vedono aggiornamenti da marzo. Cloud Imperium Games ha raccolto in tutto questo tempo la bellezza di 300 milioni di dollari, e con uno sviluppo che va avanti dal 2012 è lecito che i giocatori vogliano essere informati sul suo stato.La rabbia dei fan deriva anche da un'altra cosa, ovvero la parte single player di Star Citizen, Squadron 42. Questa campagna sarebbe dovuta arrivare nel 2016, ma lo studio di sviluppo ha continuato a rinviare la sua uscita, annunciando infine il suo arrivo quest'anno. Anche qui, da marzo il team non ha dato nessuna informazione, perciò i giocatori si trovano in una sorta di limbo. I fan del gioco, alla ricerca di nuove informazioni o di una nuova tabella di marcia, si sono ... Leggi su eurogamer

lysdrums : Vorrei tornare su Star Citizen ma sono troppo stanca ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Star Citizen Star Citizen sempre più lontano? La mancanza di nuove informazioni fa infuriare i fan Eurogamer.it Villa San Giovanni, Reggio Calabria e Messina sotto osservazione con la citizen science

Prosegue la campagna di monitoraggio della qualità dell’aria a Villa San Giovanni (RC), Reggio Calabria e Messina da parte dell’associazione ambientalista “SAVE YOUR GLOBE” in collaborazione con altre ...

Citizen Penn, il documentario su Sean Penn parlerà anche del Coronavirus

Il titolo è già definito da tempo: Citizen Penn, in un chiaro riferimento a Citizen Kane/Quarto potere di Orson Welles. Ma il documentario dedicato all’attore Sean Penn (FOTO) e diretto da Don Hardy J ...

Prosegue la campagna di monitoraggio della qualità dell’aria a Villa San Giovanni (RC), Reggio Calabria e Messina da parte dell’associazione ambientalista “SAVE YOUR GLOBE” in collaborazione con altre ...Il titolo è già definito da tempo: Citizen Penn, in un chiaro riferimento a Citizen Kane/Quarto potere di Orson Welles. Ma il documentario dedicato all’attore Sean Penn (FOTO) e diretto da Don Hardy J ...