Siviglia, negativi tutti i test: oggi pomeriggio ripartono gli allenamenti (Di giovedì 30 luglio 2020) Sono tutti negativi i test al Covid-19 effettuati dai giocatori e dai membri dello staff del Siviglia dopo aver scoperto la positività del centrocampista serbo Nemanja Gudelj. Lo comunica il club spagnolo sul proprio sito. Il club andaluso tornerà dunque ad allenarsi oggi pomeriggio in forma individuale. Giocatori e staff ripeteranno i test al coronavirus anche nelle giornate di sabato e lunedì prima di raggiungere la Germania dove giovedì prossimo affronteranno la Roma negli ottavi di finale di Europa League. Leggi su sportface

Notiziedi_it : Coronavirus, Siviglia-Roma: giocatore andaluso positivo. Il club: “Tutti negativi al test” - Informazioneli5 : RT @ilmessaggeroit: #siviglia, negativi i test: la squadra torna al lavoro - IlmsgitSport : #siviglia, negativi i test: la squadra torna al lavoro - ilmessaggeroit : #siviglia, negativi i test: la squadra torna al lavoro - RaiSport : #Siviglia: #negativi i #test, squadra torna al lavoro. Potrà così preparare la sfida di #EuropaLeague contro la… -

Ultime Notizie dalla rete : Siviglia negativi

lavoceditalia su "Sono venezuelano ma ho sangue italiano nelle vene, posso avere il passaporto italiano?": "Ciao. Dovresti contattare uno studio di avvocati specializzati in materia." Katiuska Di ...Registrato un aumento di contagi in Europa: circa 2000 nuovi casi in Spagna e circa 1000 nuovi casi in Francia. Ecco la situazione dell'epidemia nel mondo. Sono 17 milioni i casi in totale di Coronavi ...