Sir Antonio Pappano inaugura “UN’ESTATE da RE” (Di giovedì 30 luglio 2020) “UN’ESTATE da RE” inaugura con Sir Antonio Pappano nella vanvitelliana Reggia di Caserta che si illumina col tricolore e la grande musica. Con il concerto “Omaggio a Beethoven", Pappano dirige l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, stasera alle 21, nella cornice dell’Aperia. Quale luogo più consono, armoniosamente affascinante e artisticamente importante del Palazzo Reale può accogliere il Maestro che sul podio dirigerà l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, nella esecuzione della Sinfonia n. 5 in do minore op. 67, forse il brano classico più conosciuto al mondo, capace di creare un impatto straordinario sul pubblico di ogni tempo,edella Sinfonia n. 8 in ... Leggi su optimagazine

Consegnato al direttore d’orchestra Antonio Pappano il premio Lucca Classica 2020

“Perché si assegna un premio? Perché una persona incide molti dischi o perché dirige un teatro… In questo caso il premio va a riconoscere un percorso compiuto cercando di mantenere un livello di onest ...

