Scienza e innovazione: celle solari a calcogenuri, la ricerca di UniGe per una maggiore efficienza (Di giovedì 30 luglio 2020) Pubblicato su Nature Communications uno studio internazionale interdisciplinare, condotto da 19 collaboratori afferenti a 8 diverse istituzioni, che ha consentito di rivelare i meccanismi fondamentali alla base della formazione di difetti all’interno del materiale assorbitore fotovoltaico, impiegato cioè per la conversione della luce solare in corrente elettrica. Il lavoro è coordinato dal dott. Diego Colombara dell’Università di Genova – Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale. Gli studi alla base di questa ricerca sono iniziati con la collaborazione tra il dott. Colombara e il dott. Hossam Elanzeery (ora presso l’azienda di pannelli fotovoltaici Avancis GmbH) quando entrambi afferivano all’Università del Lussemburgo (in team con la ... Leggi su meteoweb.eu

