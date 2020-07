Sampdoria, Ferrero: “Ranieri ha dimostrato una cosa, gli ho fatto una proposta” (Di giovedì 30 luglio 2020) La Sampdoria ha ottenuto una salvezza che a metà stagione sembrava non troppo semplice da raggiungere.Il club blucerchiato ha centrato la permanenza nella massima serie dopo diverse gare disputate ad alti livelli, grazie soprattutto alla mano di mister Claudio Ranieri. Il presidente dei liguri, Massimo Ferrero, a margine dell'assemblea di Lega, si è anche soffermato sulla riconferma del tecnico romano."Aveva già un contratto in caso di salvezza e starà con noi un altro anno. Stiamo parlando per verificare se ci sono anche le possibilità di fare ancora un altro anno. Spalmare l'ingaggio? È una parola brutta, ci sederemo a un tavolo per trovare la soluzione migliore per la nostra amata Sampdoria. Ranieri ha dimostrato di amare questi colori. Adesso me ne vado qualche giorno con la ... Leggi su mediagol

