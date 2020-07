Salvini in aula su Open Arms: "Meglio il silenzio 5 Stelle delle supercazzole di Renzi" (Di giovedì 30 luglio 2020) “Noto il silenzio dei Cinque Stelle, Meglio delle supercazzole di Renzi. Vedo che ha come modello De Gasperi ma si comporta come uno Scilipoti qualsiasi”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando nell’aula di Palazzo Madama. “Dirò ai miei figli che papà andrà a processo non perché è un delinquente ma perché ha fatto il suo dovere. So che a voi importa poco, ma è l’unico peso che realmente mi porto dentro”, ha detto intervenendo nell’aula del Senato prima del voto sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei suoi confronti nell’ambito della vicenda Open Arms. Leggi su huffingtonpost

