La moglie del 55enne partito per un'escursione sul Monte Casarola ha lanciato l'allarme ieri. Oggi la scoperta: l'uomo è morto nei pressi di una ferrata. Il fascino delle montagne non ha limite e non ha rivali. Ma a volte la bellezza dei sentieri può rivelarsi letale. Infatti tra i suggestivi paesaggi dell'Appennino reggiano ha perso … L'articolo Ritrovato morto l'escursionista 55enne disperso sul Monte Casarola

