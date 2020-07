Raffaella morta a 30 anni dopo un intervento. Le avevano detto: “È sicuro al 98%” (Di giovedì 30 luglio 2020) La voglia di vivere di Raffaella Antonelli, chiamata affettuosamente ‘Lalla’, 30 anni compiuti a marzo, si è spezzata per un brutto male martedì all’istituto neurologico Besta di Milano. Anconetana, residente alle Grazie, il suo sorriso era contagioso. Su quell’intervento era fiduciosa al punto che lei stessa ci teneva a tranquillizzare le amiche. I medici le avevano dato una percentuale del 98% di riuscita e che il problema, remoto, sarebbe potuto consistere in una emorragia post intervento ma così, purtroppo, è stato. Lalla era la figlia della professoressa di matematica al Savoia, Giovanna Iannone, e di Lorenzo Antonelli, ingegnere in Regione, la sua improvvisa scomparsa ha scosso la città. Laureatasi ad Urbino in Scienze della ... Leggi su caffeinamagazine

