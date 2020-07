Prossimo turno Serie A 2019/2020 (Di giovedì 30 luglio 2020) : date e partite in programma La Serie A 2019/20 si appresta a vivere la 38ª giornata di campionato. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario Serie A 2019/2020, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma della prossima giornata del massimo campionato italiano. Registrati su Super6 e fai il Tuo pronostico gratis 38ª Giornata (1-2 agosto 2020) Sabato 1 agosto 2020 Ore 18.00, BRESCIA-SAMPDORIA (DAZN) Ore 20.45, ATALANTA-INTER (DAZN) Ore 20.45, JUVENTUS-ROMA (SKY) Ore 20.45, MILAN-CAGLIARI (SKY) Ore 20.45, NAPOLI-LAZIO (SKY) Domenica 2 agosto 2020 Ore 18.00, SPAL-FIORENTINA (SKY) Ore 20.45, BOLOGNA-TORINO (SKY) Ore 20.45, GENOA-TORINO (DAZN) Ore 20.45, LECCE-PARMA (SKY) Ore 20.45, SASSUOLO-UDINESE ... Leggi su calcionews24

Alla vigilia dell'ultimo turno di campionato l'assemblea della Lega B ha ratificato la decisione di avviare la stagione 2020-2021 il prossimo 26 settembre: il campionato terminerà il 7 maggio e ci ...

Roma in Europa League, Immobile re dei bomber; sfida a due per la salvezza

Ci vorranno altri novanta minuti di passione e di “sofferenza” (è bene scriverlo tra virgolette in questo periodo…) per i tifosi di Lecce e Genoa, ancora in (b)ilico tra la permanenza nella massima se ...

Ci vorranno altri novanta minuti di passione e di "sofferenza" (è bene scriverlo tra virgolette in questo periodo…) per i tifosi di Lecce e Genoa, ancora in (b)ilico tra la permanenza nella massima se ...