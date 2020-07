PlayStation in un documentario per i 25 anni con protagonisti Mark Cerny, Hideo Kojima e molti altri (Di giovedì 30 luglio 2020) Bedrooms to Billions: The PlayStation Revolution è il documentario che uscirà il 7 settembre, in concomitanza con il 25 anniversario di PlayStation America e UK e che includerà interviste a personaggi chiave della divisione giochi di Sony, passati e presenti.Mark Cerny, Jim Ryan, Hideo Kojima, Phil Harrison, Kazunori Yamauchi, Fumito Ueda, David Jaffe, Shinji Mikami e altri compariranno nel documentario. Il film è scritto e diretto da Anthony & Nicola Caulfield, scrittori e registi del documentario del 2014 in crowdfunding From Bedrooms to Billions e il suo seguito, From Bedrooms to Billions: The Amiga Years. Il documentario è comparso nel 2016 su ... Leggi su eurogamer

