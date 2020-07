Pietro Delle Piane a capo del gioco | Mossa falsa fuori da Temptation Island (Di giovedì 30 luglio 2020) Pietro Delle Piane sembra aver messo su un gioco molto più grande di lui insieme ad Antonella Elia. Una Mossa sul profilo Instagram della showgirl però, smaschera tutto l’accordo creato prima di Temptation Island. Cosa è realmente successo? L’attore all’interno di Temptation Island dopo le prime due settimane si è mostrato completamente diverso da quello … L'articolo Pietro Delle Piane a capo del gioco Mossa falsa fuori da Temptation Island proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

