People Can Fly non solo Outriders: lo studio annuncia un nuovo action-adventure per PS5 e Xbox Series X (Di giovedì 30 luglio 2020) People Can Fly ha annunciato oggi lo sviluppo di un nuovo gioco AAA che uscirà su piattaforme di prossima generazione, PlayStation 5 e Xbox Series X, incluso il PC. Il nuovo progetto sarà guidato dallo studio di New York di People Can Fly. Il team sta attualmente sviluppando Outriders con Square Enix, che uscirà entro la fine dell'anno.Guidati dal capo dello studio, David Grijns e dal direttore creativo, Roland Lesterlin, People Can Fly New York lavorerà fianco a fianco con i suoi studi gemelli a Varsavia, Rzeszow e Newcastle per costruire un titolo d'azione-avventura estremamente ambizioso e innovativo che porta i quasi due decenni di esperienza nello sviluppo in una nuova ... Leggi su eurogamer

Ultime Notizie dalla rete : People Can People Can Fly al lavoro su un nuovo titolo ilVideogioco.com Outriders e oltre: People Can Fly lavora a un gioco tripla A per PC, PS5 e Xbox Series X

Dalle pagine del proprio sito ufficiale, le alte sfere di People Can Fly svelano di essere al lavoro su un progetto tripla A per PC, PS5 e Xbox Series X. Si tratterà di una IP completamente nuova, ...

People Can Fly, studio di sviluppo di Outriders, annuncia un nuovo action-adventure per PS5 e Xbox Series X

People Can Fly ha annunciato oggi lo sviluppo di un nuovo gioco AAA che uscirà su piattaforme di prossima generazione, PlayStation 5 e Xbox Series X, incluso il PC. Il nuovo progetto sarà guidato ...

Dalle pagine del proprio sito ufficiale, le alte sfere di People Can Fly svelano di essere al lavoro su un progetto tripla A per PC, PS5 e Xbox Series X. Si tratterà di una IP completamente nuova, ...People Can Fly ha annunciato oggi lo sviluppo di un nuovo gioco AAA che uscirà su piattaforme di prossima generazione, PlayStation 5 e Xbox Series X, incluso il PC. Il nuovo progetto sarà guidato ...