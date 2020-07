Open Arms: tra scambi infuocati di lettere e polemiche, l’estate calda del 2019/Adnkronos (4) (Di giovedì 30 luglio 2020) (Adnkronos) – L’ex ministro dell’Interno, nell’agosto 2019, “era pienamente consapevole di come il proprio rifiuto di concedere alla Open Arms un Pos (porto sicuro ndr) sulle coste italiane incidesse, comprimendoli, sugli interessi e i diritti fondamentali delle persone soccorse” scrivevano le tre giudici del Tribunale dei ministri. “Vale la pena di ricordare come le autorità ministeriali coinvolte erano perfettamente a conoscenza e non hanno mai posto in dubbio che all’origine della intera vicenda vi fossero episodi di soccorso in mare di persone in situazione di difficoltà, tanto che lo stesso decreto interministeriale del primo agosto 2019 assume tale dato di fatto tra le sue premesse, affermando che si era avuto un soccorso di ... Leggi su calcioweb.eu

fattoquotidiano : Open Arms, Toninelli contro Salvini: “Noi non abbiamo cambiato posizione. Lui deve rispondere delle decisioni prese… - StefanoFeltri : L'indifendibile difesa di Salvini sulla Open Arms, spiegata in punta di diritto Un pezzo fondamentale di… - LegaSalvini : OPEN ARMS, LE CARTE CHE ASSOLVONO SALVINI. LA VERITÀ DALLE COMUNICAZIONI TRA SPAGNA E MALTA SUL CASO OPEN ARMS IL G… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Open Arms-Salvini, Renzi: 'Uno scandalo le chat dei magistrati contro i parlamentari': 'Non è accettabile che vi siano de… - RepubblicaTv : Open Arms, Renzi: 'Voteremo a favore dell'autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini': 'Noi non dobbiamo r… -