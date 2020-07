Open Arms, Renzi: “Non c’era interesse pubblico. Scelta di Salvini fatta per aumentare consenso e follower sui social” (Di giovedì 30 luglio 2020) “Per me l’interesse costituzionale, e quello pubblico, non c’è in questa vicenda, come non c’era sulle precedenti due richieste di autorizzazione a procedere” su Salvini. Lo ha detto Matteo Renzi al Senato durante le dichiarazioni di voto sul processo per la vicenda Open Arms. “Non esiste tenere un barcone lontano dalle coste italiana, è una Scelta mirata a strumentalizzare il consenso, così aumenti i followers non blocchi l’immigrazione: è la visione populista dell’immigrazione, per bloccarla devi fare il contrario di quello che ha fatto il governo gialloverde”, ha spiegato il leader di Italia Viva L'articolo Open Arms, ... Leggi su ilfattoquotidiano

